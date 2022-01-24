الرئيس القبرصي يلغي السيارات الفاخرة لكبار الموظفين المدنيين

ألغى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس خططا كانت تهدف لوضع المركبات الفاخرة المملوكة للدولة تحت تصرف كبار موظفي الخدمة المدنية، وتتيح لهم استخدامها مجاناً على مدار الساعة.

تأتي هذه الخطوة وسط احتجاج عام على ما ينظر إليه كإهدار لأموال دافعي الضرائب، وفقا لما قاله متحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس الإثنين.

وقال بيليكانوس في بيان، إن الرئيس أناستاسيادس أصدر تعليماته لوزارة المالية بسحب القرار، بعد أن وصلته مخاوف تتعلق باحتمال الاستعانة بالمركبات خارج إطار المهام الرسمية، ليشمل ذلك أنشطة كالرحلات العائلية ورحلات التسوق.

كان قرار السماح باستخدام المركبات من قبل كبار الموظفين قد صدر بعد اتفاق مع مسؤولي النقابات العمالية لإعادة الامتياز التدريجي، الذي ألغي وسط تشديد القيود المالية في أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2013، والتي وضعت البلاد على شفا الإفلاس.

وقال بيليكانوس إن التكلفة المالية لمثل هذا الاستخدام كانت ستكون "محدودة" لأن الدولة لم تكن ستشتري السيارات.