جرت العادة أن تتوقف الحياة في العاصمة السريلانكية خلال فترة العطلة في أبريل/ نيسان، لكن هذا العام ومع الأزمة الاقتصادية التي تعرقل الاحتفالات التقليدية بالمنزل، يعج وسط العاصمة كولومبو بالحشود المحبطة.

ومن ضمن الطقوس المتبعة، يغلي السريلانكيون قدرا من الحليب كما هو معتاد للترحيب بفجر السنة السنهالية والتاميلية الجديدة، ولكن هذه السلعة هي واحدة من السلع العديدة التي مستها الأزمة إلى جانب الغاز السائل والكيروسين المستخدم لتسخين المواقد في العديد من منازل كولومبو.

قام المتظاهرون هذا العام بإخراج هذه العادة من منازلهم، حيث قاموا بتسخين الأواني الفخارية فوق النيران أمام مقر مكتب الرئيس حيث أقاموا يوم الخميس لليوم السادس المطالبة باستقالته بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.