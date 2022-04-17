شاهد: وقفُ الحرب على أوكرانيا تتصدر مطالب مسيرات عيد الفصح في ألمانيا

شارك آلاف النشطاء السبت في مسيرات عيد الفصح التقليدية والداعية للسلام التي شهدتها كبرى المدنٌ الألمانية، من بينها برلين وكابلين، حيث تركزت المطالب هذا العام على ضرورة وقف الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ففي كابلين، شدد نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك على ضرورة وقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقال: "لن يكون هناك سلام إلا إذا أوقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حربه العدوانية".

وحذر هابيك الذي ينتمي لحزب الخضر ويشغل منصب وزير الاقتصاد، في تصريحات له من مغبة أن ترسل مسيرات عيد الفصح رسائل خاطئة بما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا: وقال: "يجب أن يكون واضحاً في مسيرات عيد الفصح أنها موجهة ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين، فقد زودت ألمانيا كييف بأسلحة مضادة للدبابات والطائرات، ومعدات للرؤية الليلية، ومدافع رشاشة وستر واقية من الرصاص (درع واقي للجسد).

ويجدر بالذكر أنه ومنذ بداية الحرب الباردة مطلع ستينيات القرن الماضي، يشارك آلاف النشطاء سنوياً في مسيرات عيد الفصح للدعوة إلى السلام وإنهاء الحروب ونزع الأسلحة النووية.