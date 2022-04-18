شاهد: مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في كوريا الشمالية تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة

أعربت كل من مقدمة الأخبار التلفزيونية المخضرمة في كوريا الشمالية ري تشون هاي والمذيعة الإذاعية تشوي سونغ وون عن امتنانهما الكبير للزعيم كيم جونغ أون بعد أن منحهما شققا فاخرة في مجمع سكني يقع على ضفاف النهر في العاصمة بيونغ يانغ.

ري تشون هي، مذيعة أخبار كورية شمالية معروفة بتعابيرها الانفعالية وبنبرتها العالية والعدائية. كانت ري تشون هي من أعلن رسمياً وفاة كيم إل سونغ في العام 1994 ووفاة كيم جونغ إل في العام 2011.

وقالت ري تشون هاي "الجنرال الكبير والأمين العام المحترم أظهر لي حبًا لا نهاية له. لقد استغلوا موهبتي وساعدوني في التخرج من الجامعة ثم العمل في وظيفة مهمة. يقابلونني عشرات المرات ويوجهونني لأكون مذيعة ممتازة. أنا وجميع أفراد عائلتي نأيده دائمًا حتى آخر نفس لي".

أما زميلتها في الإذاعة تشوي سونغ وون فأشارت "شيد الأمين العام المحترم مثل هذا الحي السكني الفاخر في المكان الذي عاش فيه القائد كيم سونغ 2 ذات مرة، وقدم لي هذا المنزل الممتاز إيمانًا بأنني سأواصل مهمتي بالكامل كمذيعة مختصة في البلد".