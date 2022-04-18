"تحكيم كارثي".. الرجاء يطالب بفتح تحقيق بخصوص مباراته ضد الأهلي

وجّه الرجاء البيضاوي المغربي رسالة احتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) شدّد فيها على أن سمعة كرة القدم الإفريقية على المحك بسبب التحكيم "الكارثي" لمباراته ضد مضيفه الأهلي المصري (1-2) في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وقال الرجاء في رسالته التي نشرها عبر صفحته في حسابه بـ"فيسبوك": "نادي الرجاء الرياضي يدين وبقوة هذه المهزلة التحكيمية التي ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الإفريقيين، ويطالب الجهاز الوصي بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن مع تطبيق القانون في مواجهة الطاقم التحكيمي المذكور وضمان مبادئ العدل والنزاهة بين جميع المتنافسين".

واضاف "شهدت مباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء، مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، تفنن خلالها الحكم (الكونغولي) جون جاك ندالا، وحكم الفار (الجزائري) مهدي عبيد شارف في خرق مبادئ تكافؤ الفرص والتحكيم الرياضي العادل، عبر اتخاذ قرارات مجحفة، وغير عادلة، أضرت بمصالح الرجاء".

وسرد قطب كرة القدم المغربية القرارات المجحفة في "الإعلان عن ركلة جزاء خيالية عبر التلاعب الإرادي بنقطة الفار (حكم الفيديو المساعد، في أيه آر) وعدم احترام قواعد اللجوء لبروتوكول الفار، وتغاضي حكم اللقاء وحكم الفار، عن الإعلان عن بطاقة حمراء في حق اللاعب (الجنوب إفريقي) بيرسي تاو الذي تدخل بشكل متهور وعنيف في حق اللاعب محمد زريدة، واعتداء حكم الشرط (التماس) على اللاعب محمد زريدة حيث انقض على عنقه دون سبب مشروع، وعدم رجوع الطاقم التحكيمي لتقنية الخط الإلكتروني لمراقبة الهدف الثاني المشكوك في مشروعيته".

"سمعة الكرة الإفريقية على المحك"

وفي تغريدة على تويتر، كتب الرجاء "عزيزي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يكن الرجاء الرياضي الوحيد الذي تعرض لضربة قوية بسبب التحكيم المشكوك فيه، سمعة كرة القدم الإفريقية على المحك".

وأضاف "حان وقت العمل قبل فوات الأوان، تفضلوا بقبول فائق الاحترام، ونأمل ألا نضطر إلى قراءة منشورات مماثلة بعد مباراة الإياب".

وارفق الرجاء تغريدته بمقتطفات من تفاعل وسائل إعلام عالمية على غرار صحيفة "ليكيب" الفرنسية و"ماركا الإسبانية" مع أخطاء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، خاصة ركلة الجزاء الخيالية التي أعلن عنها ضد محمد المكعازي.

واستدعى حكم الفيديو الجزائري مهدي عبيد الحكم الكونغولي ندالا لمراجعة اللقطة، بينما أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة قريبة من يد لاعب الرجاء. ولكن المفاجأة أنه بعد احتساب الحكم لركلة الجزاء، أذيعت إعادة أخرى لم تؤكّد لمس الكرة يد اللاعب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي عبد الإله الإبراهيمي قد أكد عقب المباراة أن ناديه تعرض لظلم تحكيمي واضح.

وأضاف في تصريحات صحافية: "لن نترك حقنا، وكل اللوم على حكم غرفة الفار الجزائري مهدي عبيد بعد احتساب ركلة جزاء خيالية".

وتابع: "كان لدينا تخوف قبل المباراة من التحكيم وقلنا عليها قمة عربية إفريقية تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، ولن يجرؤ الحكام على فعل شيء، لكن للأسف تعرضنا للظلم".

وختم: "سنسلك ما نراه مناسبا للدفاع عن مصالحنا بالطرق القانونية المتاحة".

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تضم حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد ومخرج النقل التلفزيوني للمباراة، واعتبرهم نجوم مواجهة الأهلي.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء.