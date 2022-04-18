المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تركيا

القوات التركية تشن هجوما جديدا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أب
euronews_icons_loading
موقع العملية التركية
موقع العملية التركية   -   حقوق النشر  AP Photo/RUDAW MEDIA NETWORK

شنت القوات التركية هجوما بريا وجويا مجددا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، إذ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الطائرات والمدافع التركية قصفت أهدافا تعود لحزب العمال الكردستاني، وإن قوات كومندو تركية عبرت إلى المنطقة برا، أو تم إنزالها بواسطة مروحيات.

ويسيطر حزب العمال الكردستاني على قواعد في شمال العراق، حيث يستخدم الأراضي هناك لتكون منطلقا لشن هجمات ضد تركيا، التي نفذت بدورها عمليات توغل عدة عبر الحدود مع العراق لملاحقة مقاتلي الحزب.

وقد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن العملية العسكرية الجديدة، من خلال شريط مصور تم بثه على موقع وزارة الدفاع التركية في وقت مبكر من هذا اليوم الإثنين.

ويصنف حزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية منذ 1984، "منظمة إرهابية" من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.