القوات التركية تشن هجوما جديدا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

شنت القوات التركية هجوما بريا وجويا مجددا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، إذ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الطائرات والمدافع التركية قصفت أهدافا تعود لحزب العمال الكردستاني، وإن قوات كومندو تركية عبرت إلى المنطقة برا، أو تم إنزالها بواسطة مروحيات.

ويسيطر حزب العمال الكردستاني على قواعد في شمال العراق، حيث يستخدم الأراضي هناك لتكون منطلقا لشن هجمات ضد تركيا، التي نفذت بدورها عمليات توغل عدة عبر الحدود مع العراق لملاحقة مقاتلي الحزب.

وقد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن العملية العسكرية الجديدة، من خلال شريط مصور تم بثه على موقع وزارة الدفاع التركية في وقت مبكر من هذا اليوم الإثنين.

ويصنف حزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية منذ 1984، "منظمة إرهابية" من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.