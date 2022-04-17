أردوغان يندد بتصرفات إسرائيل مع المصلين في المسجد الأقصى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، إنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس إدانته للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس والتهديدات "لوضعه أو مكانته".

وفي سلسلة من التغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، لفت أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بأنني أندد بشدة بتصرفات إسرائيل مع المصلين في المسجد الأقصى وبأننا سنقف ضد الاستفزازات والتهديدات لوضعه أو مكانته".

وفي تغريدة ثانية أكد أردوغان أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب فلسطين. وأضاف أردوغان أنه تطرق وعباس "إلى الأحداث بضرورة أن تعمل جميع الفصائل الفلسطينية من أجل الوحدة والمصالحة. من جهة أخرى أعربت للسيد عباس عن امتناني للقيادة الحكيمة التي يظهرها سواء على صعيد الوحدة أو توصياته بضبط النفس".

وأعلن أردوغان أنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأنهما بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية لا سيما أحداث القدس والحرب الأوكرانية الروسية.

تأتي تصريحات أردوغان وسط جهود من جانب تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بعد خلافات على مدى سنوات حول مجموعة من القضايا، لا سيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم تركيا لحركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف الذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

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