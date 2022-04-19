قتيلان جراء حريق داخل معمل في حي سكني مكتظ قرب بيروت

قتل شخصان على الأقل الثلاثاء جراء حريق اندلع داخل معمل في حي سكني مكتظ شمال بيروت، وفق ما أفاد الدفاع المدني، بينما لم تتضح أسباب الحريق بعد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني جورج بو موسى لوكالة فرانس برس، إنه تم سحب جثتين من المعمل، مشيراً إلى تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

ويقع المعمل المتخصص في صناعة المغاطس، وفق الإعلام المحلي، والمؤلف من طبقات عدّة في حي الزعيترية الشعبي في منطقة الفنار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أنه تم نقل جريحَين إلى المستشفى.

وقال شهود عيان ان الحريق اندلع قرابة التاسعة صباحاً وتطلب إخماده نحو أربع ساعات، بينما غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية.