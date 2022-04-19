شاهد: فنادق الكبسولة في طوكيو تنتعش بين الشباب والمغامرين

في طوكيو باليابان، لا يزال برج ناكاجين المكون من شقق صغيرة مساحتها عشرة أمتار مربعة مأهولاً بالسكان.

يعيش كوي وهو ياباني، في إحدى هذه الكبسولات. وتعيش جارته تاتسويوكي مايدا هنا منذ 13 عاماً. إنه صاحب هذه الأمتار العشرة التي اشتراها آنذاك مقابل 200 ألف يورو.

تم بناء أول مبنى كبسولة في عام 1972. وقد ابتكر الفكرة المهندس المعماري كيشو كوروكاوا.

في مدينة ضخمة مزدحمة حيث يتم حساب المساحة، تم إنشاء فنادق الكبسولة، وتطور المفهوم لاحقاً. كما يتم تأجير الفقاعات الضيقة التي تحتوي على سرير واحد فقط مقابل 17 يورو في الليلة، في أحد الفنادق.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاول رجل ياباني القيام بذلك للمرة الأولى، وكان مسروراً لانخفاض تكلفة هذه الفنادق. لا يزال أمام فنادق الكبسولة طريق طويل، لكن سيتم تفكيك برج ناكاجين هذا الصيف لأنه قديم جداً.