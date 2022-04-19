شاهد: مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس

اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في قرية برقة الواقعة في شمال نابلس يوم الثلاثاء، تزامنا مع انطلاق مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين المتشددين.

ويظهر مقطع فيديو شبان فلسطينيين وهم يلقون الحجارة فيما أطلق الجنود الإسرائيليون النار والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 32 فلسطينيا في قرية برقة وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وقام الجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق الرئيسية في شمال الضفة الغربية كما عزز الحواجز العسكرية في المنطقة لحماية مسيرة المستوطنين. وتظاهر حوالي 10 آلاف مستوطن إسرائيلي بهدف إعادة إعمار مستوطنة "حومش" الواقعة في جبل القبيبات والتي أخليت بعد قرار محكمة إسرائيلية عام 2013.

وتشن إسرائيل موجة من الاعتقالات والمداهمات العسكرية في مدن مختلفة من الضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 650 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، معظمهم من مدينة جنين وقراها.

قُتل حوالي 25 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، بحسب إحصائيات وكالة أسوشيتد برس.