إسرائيل تطلق مناورات "عربات النار" العسكرية التي ستستمر شهراً

بدأ الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، وتحمل اسم "عربات النار" حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش.

وقال الجيش إن الهدف من المناورات "حماية أمن مواطني دولة إسرائيل"، مشيرة إلى أن "عربات النار" تهدف إلى "زيادة جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد".

وتحاكي المناورات سيناريوهات مختلفة من التحديات المتعددة التي قد تشهدها ساحات القتال، إلى جانب سيناريوهات الانتقال من الحياة اليومية الروتينية إلى حالات الطوارئ في المجالين العسكري والمدني، بحسب ما أشار إليه بيان رسمي صارد عن الجيش.

وقال الجيش إنه تم التخطيط مسبقاً للتمرين كجزء من هذه التدريبات السنوية لعام 2022.