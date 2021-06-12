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كولومبيا

انفجار داخل منجم في كولومبيا يُخلّف تسعة قتلى

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يبحثون عن عمال مناجم مفقودين عند مدخل منجم الذهب، في بلدية نيرا، مقاطعة كالداس، كولومبيا، 27 مارس 2021
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يبحثون عن عمال مناجم مفقودين عند مدخل منجم الذهب، في بلدية نيرا، مقاطعة كالداس، كولومبيا، 27 مارس 2021   -   حقوق النشر  AFP
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لقي تسعة عمال مناجم على الأقل مصرعهم وأنقذ ثلاثة آخرون إثر انفجار داخل منجم فحم في سوشا بوسط كولومبيا وفق ما أعلن الرئيس إيفان دوكي.

وقال دوكي على تويتر "قلوبنا مع عائلات عمال المناجم التسعة الذين لقوا حتفهم في انفجار منجم للفحم في سوشا"، ومع "الثلاثة الذين أنقذتهم منظمات الإغاثة ويجري علاجهم في مستشفى المنطقة".

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في حصيلة أولية الجمعة مقتل شخصين، فيما حوصر سبعة آخرون داخل المنجم.

وقالت الوكالة الوطنية للمناجم إن الحادث نجم عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم في منجم ديامانتي 5.

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وأحصت البلاد 171 ضحية لحوادث قطاع التعدين في عام 2020 مقابل 82 في العام السابق.