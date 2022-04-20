شاهد: جنود أوكرانيون يقومون بتحصين عدة مواقع في منطقة لوغانسك

قام عدد من الجنود الأوكرانيين بأعمال تحصين في منطقة لوغانسك بالموازاة مع تكثيف روسبا لهجومها في الجهة الشرقية من أوكرانيا. أحد الجنود الأوكرانيين قال: "إنهم لا يذهبون بشكل مستقيم بل يتجولون في القرى ويحاولون تطويقنا. ولا يزال بلدنا يحتجزهم ... الدبابات تعمل".

وكانت روسيا دعت الثلاثاء المدافعين عن ماريوبول إلى وقف مقاومتهم بعيد إنذار أول وجهته الأحد. وستسمح لها السيطرة على المدينة بربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لها في دونباس.

وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا عن بدء "مرحلة جديدة من العملية العسكرية الروسية". من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه يتابع تنفيذ "خطة تحرير ... جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعترف باستقلالهما.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أطلقت "صواريخ عالية الدقة" وقامت بتحييد 13 موقعا محصنا للجيش الأوكراني، داعية الأوكرانيين إلى الاستسلام. وأضافت في بيان "لا تعاندوا القدر واتخذوا القرار الصحيح الوحيد بوقف العمليات العسكرية وإلقاء السلاح".