في حلقة جديدة من برنامج قطر 365 تكشف لكم يورونيوز عن بعض المواقع التاريخية الأكثر إثارة للاهتمام في البلاد - من الحصون القديمة إلى القصور التي أعيد بناؤها. كما تسلط الحلقة الضوء على التحديات التي يواجهها القائمون على التراث والآثار لإيصال الإرث التاريخي للأجيال القادمة من أجل الاستفادة من دروس الماضي.

كما نقودكم في جولة إلى أربعة متاحف تراثية في منطقة مشيرب الحديثة وهي جزء من مشروع إعادة إحياء وسط مدينة الدوحة.

كما تحاور يورونيوز أمينة المتحف الوطني للآثار والتاريخ الدكتورة ألكسندرين غيرين والتي تخبرنا عن زياراتها إلى الحفريات الأثرية في قطر منذ الثمانينيات وعملها في المتحف في وقت لاحق.

ونختم الحلقة بزيارة إلى قلعة الزبارة وهي أكبر معلم أثري في البلاد و أول موقع قطري يتم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.