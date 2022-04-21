شاهد: روسيا تنشر صورا جوية تظهر الدمار الذي لحق بمستشفى ماريوبل وتتهم "الأوكرانيين" بقصفه

بث التلفزيون الرسمي الروسي يوم الخميس لقطات لما قال إنه مستشفى حكومي متضرر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وذكر النص المصاحب للقطات أن المستشفى تعرض للقصف من قبل "القوميين الأوكرانيين" وتضررت جميع المباني في المستشفى.

وقال التلفزيون الرسمي الروسي إن المستشفى لا يستقبل المرضى حاليًا وأن المشرحة فقط هي التي تستمر في العمل.

كما أظهرت لقطات من لجنة التحقيق الروسية ما قالت إنه مستشفى في ماريوبول تضرر من جراء القصف.

وتعد لجنة التحقيق الروسية هيئة تحقيق تابعة للحكومة الروسية تتعامل مع الجرائم الخطيرة.

وقد بدأت تحقيقا جنائيا ضد الجيش الأوكراني بشأن استخدام ما وصفوته بـ "وسائل الحرب غير القانونية" و "جرائم الحرب".