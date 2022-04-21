Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

شاهد: روسيا تنشر صورا جوية تظهر الدمار الذي لحق بمستشفى ماريوبل وتتهم "الأوكرانيين" بقصفه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مستشفى ماريوبل بعد تعرضه لقصف جوي
مستشفى ماريوبل بعد تعرضه لقصف جوي   -   حقوق النشر  AP Photo

بث التلفزيون الرسمي الروسي يوم الخميس لقطات لما قال إنه مستشفى حكومي متضرر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وذكر النص المصاحب للقطات أن المستشفى تعرض للقصف من قبل "القوميين الأوكرانيين" وتضررت جميع المباني في المستشفى.

وقال التلفزيون الرسمي الروسي إن المستشفى لا يستقبل المرضى حاليًا وأن المشرحة فقط هي التي تستمر في العمل.

كما أظهرت لقطات من لجنة التحقيق الروسية ما قالت إنه مستشفى في ماريوبول تضرر من جراء القصف.

وتعد لجنة التحقيق الروسية هيئة تحقيق تابعة للحكومة الروسية تتعامل مع الجرائم الخطيرة.

وقد بدأت تحقيقا جنائيا ضد الجيش الأوكراني بشأن استخدام ما وصفوته بـ "وسائل الحرب غير القانونية" و "جرائم الحرب".

المصادر الإضافية • وكالات