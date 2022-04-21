الغزو الروسي لأوكرانيا: توقع سيطرة روسية وشيكة على ماريوبول وواشنطن توسع مساعداتها العسكرية لكييف

يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام، لكنهم طالبوا الخميس المجتمع الدولي "بضمانات أمنية"، بينما تسعى القوات الروسية للاستيلاء على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا بأكملها.

ويتحصن مئات المدنيين الذين يعانون نقص الطعام والماء في مصنع آزوفستال للصلب والمعادن مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني وكتيبة آزوف، آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول، حسب السلطات الأوكرانية.

ووقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف عبر تطبيق تلغرام: "الوضع صعب وحتى حرج" في هذا المجمع الضخم الذي أصبح آخر جيب للمقاومة في الميناء الواقع في الطرف الجنوبي من دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "نحو ألف مدني من نساء أطفال (...) ومئات الجرحى" يتحصنون فيه.

سيطرة تامة محتملة على ماريوبول اليوم

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الخميس.

وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الانترنت في وقت مبكر من يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) أزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي".

وتقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك. ومصنع أزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

"إجلاء فاشل"

أما موسكو التي وجهت عددا كبيرا من الإنذارات النهائية للمدافعين عن ماريوبول، فهي مصممة على الاستيلاء على هذا الميناء الذي سيسمح لها بربط شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها في 2014 بجمهوريتي دونباس الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك مساء الأربعاء إن الممر الإنساني الذي تم التفاوض عليه من حيث المبدأ للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول الأربعاء "لم ينجح". واتهمت الروس بخرق وقف إطلاق النار وعرقلة سير الحافلات، بينما اتهمت موسكو "سلطات كييف بإفشال هذه العملية الإنسانية".

توقع مساعدات أمريكية

يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار سعيه إلى استكمال حزمة أسلحة جديدة للجيش الأوكراني. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

كانت المساعدات الأمريكية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية وحاملات جنود مدرعة وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

صاروخ بالستي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنه تم إجراء تجربة ناجحة لصاروخ بالستي جديد "سيجعل الذين يحاولون تهديد بلادنا يفكرون مرتين". لكن البنتاغون قلل من أهمية التجربة، قائلا إنها اختبار "روتيني" ولا تشكل "تهديدا" للولايات المتحدة أو حلفائها.

ويبدو أن هذه "المرحلة الجديدة" من الحرب كما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستكون طاحنة، خصوصا بعد تسلم أوكرانيا أسلحة ثقيلة كان الغربيون يترددون في تقديمها من قبل.

وبعد تردد طويل، أشارت إسرائيل يوم الأربعاء إلى أنها وافقت للمرة الأولى على إرسال معدات واقية (خوذ وسترات واقية من الرصاص) إلى الجيش الأوكراني بينما أعلنت النروج أنها زودت كييف بمئة صاروخ مضاد للطائرات من تصميم فرنسي.

دعم لكييف ومقاطعة لموسكو

وفي زيارة إلى كييف حيث التقى السيد زيلينسكي، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي سيفعل "ما بوسعه لدعم أوكرانيا وضمان كسبها الحرب". ووعد خصوصا بأن تستهدف عقوبات قريبا صادرات النفط والغاز الروسية، كما يطالب الرئيس زيلينسكي. ويبدو أن عزلة الشخصيات الروسية على الساحة الدولية تزداد.

وبسبب فشلهم في استبعاد موسكو من مجموعة العشرين، قاطع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين بمن فيهم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجلسات التي من المقرر أن يتحدث فيها المسؤولون الروس.

وأصبحت ويمبلدون أول بطولة كبرى في كرة المضرب تستبعد بشكل فردي لاعبين، عبر استبعاد الروس والبيلاروس من الملاعب في قرار انتقده بشدة اتحاد لاعبات التنس المحترفات واتحاد التنس للمحترفات ووصفه المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بأنه "جنوني".