قتيل وأضرار مادية إثر زلزال في جنوب البوسنة

هزّ زلزال قوي بلغت قوّته 5,7 درجات جنوب البوسنة مساء الجمعة مسفراً عن مقتل شخص وجرح آخرين وملحقاً أضراراً بالممتلكات، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وأصيبت امرأة تبلغ الثامنة والعشرين في منطقة ستولاك جرّاء سقوط صخرة على منزلها وتوفيت لاحقاً في المستشفى، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر طبّي.

وأصيب عدد آخر بجروح طفيفة، بينهم أفراد من أسرة الضحيّة.

وسُجّلت أضرار مادّية، لا سيّما شقوق وانهيار في الجدران، حسب ما أفادت السلطات والدفاع المدني في ستولاك ومنطقتَي ليوبنيي وموستار.

وشعر الناس بالزلزال في كلّ أنحاء البلقان وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

وحدِّد مركز الزلزال على بُعد 14 كلم شمال شرق ليوبنيي (4 آلاف نسمة)، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء.