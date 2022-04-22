البابا فرنسيس "يلغي خططه" للقاء البطريرك الروسي حليف بوتين في القدس

قال البابا فرنسيس إنه ألغى خططه للاجتماع في يونيو-حزيران مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أيد حرب موسكو في أوكرانيا.

وانتقد الحبر الأعظم روسيا وبوتين ضمنيا عدة مرات بسبب الحرب. وقال في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إنه يأسف لضرورة "تعليق" خطة الاجتماع لأن دبلوماسيين بالفاتيكان نصحوا بأن مثل هذا اللقاء "قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك في هذه اللحظة".

وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميتروبوليتان هيلاريون، المسؤول البارز بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قوله إن الاجتماع تأجل لأن "أحداث الشهرين الماضيين" كانت ستضع العديد من العراقيل أمام التحضير له.

وذكرت وسائل إعلامية في 11 أبريل-نيسان أن الفاتيكان يدرس تمديد رحلة البابا إلى لبنان في 12 و13 يونيو-حزيران ليوم آخر حتى يتمكن من لقاء كيريل في 14 يونيو في القدس.

وردا على سؤال في المقابلة عن سبب عدم ذكره لروسيا أو بوتين صراحة، نقلت الصحيفة عن فرنسيس قوله "البابا لا يذكر أبدا رئيس دولة، ناهيك عن اسم الدولة التي هي أعلى مكانة من رئيسها".