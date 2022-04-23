شاهد: حفر الخنادق في شمال منطقة دونباس

أظهرت بعض الفيديوهات التي تداولتها وسائل إعلام صور لجنود أوكرانيين يقومون بحفر خنادق في منطقة باخموت بشمال دونباس في جنوب شرق أوكرانيا لمواجهة تقدم الجنود الروس. في المقابل يواصل الجيش الأوكراني استعداداته على الجبهات الشرقية والشمالية، تزامنا مع بدء معركة دونباس وتكثيف القصف الروسي.

وفي سياق متصل، أكدت موسكو أنها تريد السيطرة على دونباس بالكامل. ودونباس، هي منطقة صناعية تقع في شرق أوكرانيا في قلب نزاع دموي منذ 2014 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

بدعم من موسكو، سيطر الانفصاليون جزئيا على حوض المناجم الذي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانه. وقد أعلنت فيه "جمهوريتان شعبيتان" انفصاليتان هما دونيتسك ولوغانسك.

وغادر عدد كبير من سكان دونباس الذين كان يزيد عددهم عن ستة ملايين نسمة حتى ذلك الحين، المنطقة الى أوكرانيا أو إلى روسيا. وتسارع النزوح منذ بداية الغزو الروسي في الـ 24 فبراير-شباط. لكن لا تتوفر أرقام دقيقة عن عدد السكان حاليا.

وفي 21 فبراير-شباط، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الجمهوريتين قبل أن يبدأ الهجوم الذي كان احد أهدافه "الدفاع" عن الناطقين بالروسية الذين يتعرضون للتمييز من قبل كييف.

وبعد أن أصبحت دونيتسك تحت سيطرة الانفصاليين، أصبحت كراماتورسك، التي اصيبت محطة القطارات فيها بصاروخ في الثامن من أبريل-نيسان ما أسفر عن مقتل 57 شخصا على الأقل - المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في دونباس، الهدف الرئيسي للروس اليوم.