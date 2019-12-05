أوكرانيا تهدد ببناء جدار يفصلها عن منطقة دونباس إذا لم تتوصل لاتفاق مع روسيا

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، اليوم، الخميس، إن أوكرانيا ستقوم ببناء جدار يفصل بينها وبين الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها انفصاليون في منطقة دونباس، في حال لم تتوصل كييف وموسكو إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى خلال قمة باريس الأسبوع المقبل.

وقال أندري يرماك على هامش إحدى الندوات في لندن "إذا كانت روسيا لا تريد التوصل لاتفاق، فسنبني في هذه الحالة جداراً، والحياة ستستمر"، مضيفاً أن أوكرانيا في هذه الحالة ستعيش في حالة من "النزاع المجمد".

ويلتقي زعماء كل من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لإنهاء النزاع المسلح في شرق أوكرانيا، بين الجيش الأوكراني والمتمردين المدعومين من روسيا.

وأدى النزاع الذي اندلع بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 إلى مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص.