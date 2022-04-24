في عيد القيامة.. زيلينسكي يقول إن "الشر" لن يدمر أوكرانيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في رسالة بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس بأن "الشر" لن يدمر البلاد وصلى من أجل أن تعود السعادة للأطفال والأمهات الثكالى.

وقال في خطاب بالفيديو، وهو يقف داخل كاتدرائية القديسة صوفيا الشهيرة في كييف التي يعود تاريخها لنحو ألف عام، إن أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به الحرب.

وأضاف وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الغزو "لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة".

وتابع قائلا "نواجه أوقاتا عصيبة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة".

وشهدت البلاد يوم الأحد احتفالا متواضعا بعيد القيامة بعد شهرين بالضبط من بداية الغزو الروسي الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك يوم الأحد إن الدمار لحق بسبع كنائس هناك بسبب الحرب.

وبينما كان من المعتاد أن تمتلئ الكنائس خلال الليل وفي الصباح لحضور قداس عيد القيامة، طلبت السلطات هذا العام من الكنائس أن تقلل عدد الحضور بسبب المخاوف من استهدافهم بصواريخ.

وقال مسؤولون محليون إن 213 طفلا على الأقل قتلوا في الحرب حتى الآن من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في ضربات يوم السبت على مدينة أوديسا جنوب البلاد.

ونفت روسيا استهداف المدنيين.

وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا رفضت عرضا بإعلان هدنة خلال عطلة عيد القيامة.

وقالت أوكرانيا يوم السبت إن روسيا استأنفت هجومها على آخر المدافعين المتحصنين داخل مصنع للصلب في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في صلاته يوم الأحد "لا تنسوا ماريوبول والأبطال المدافعين عنها... من الممكن أن تحطم الجدران لكن من المستحيل أن تحطم الركيزة التي تقوم عليها روح مقاتلينا.. روح البلاد بأكملها".