موسكو تعلن وقف إطلاق نار في ماريوبول للسماح بمغادرة مصنع آزوفستال وكييف تنفي الاتفاق على ممر إنساني

أعلنت روسيا نيّتها وقف الأعمال العدائية الاثنين للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

إلا أن كييف قالت إن "لا اتفاق" على إقامة ممر إنساني من مصنع آزوفستال، وأضافت أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتوك على تلغرام "للأسف لا توجد اتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهّدون "وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14,00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة" مدنيين "في الاتجاه الذي يختارونه".

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

وأضافت "إذا ما زال هناك مدنيون في المصنع، فنحن نطلب بوضوح من سلطات كييف أن تعطي الأمر للمجموعات القومية (الأوكرانية)، بالإفراج عنهم".

ومصنع آزوفستال الضخم هو آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية التي دمّرها القصف الروسي وباتت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الروس بعد أسابيع من الحصار.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حوالى ألف مدني ومئات الجرحى لا يزالون يتحصّنون في المصنع في ظروف كارثية ويعانون من نقص الطعام والمياه.