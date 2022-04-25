Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

تقرير بريطاني: روسيا حققت تقدما بسيطا في أوكرانيا بعد تحول تركيزها إلى دونباس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الدخان يتصاعد في الهواء في لفيف، غرب أوكرانيا، السبت 26 مارس 2022
الدخان يتصاعد في الهواء في لفيف، غرب أوكرانيا، السبت 26 مارس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية يوم الاثنين أن روسيا أحرزت تقدما بسيطا في بعض المناطق منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال منطقة دونباس بالكامل، وقالت "بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر".

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية أن دفاع أوكرانيا عن ماريوبول استنفد أيضا العديد من الوحدات الروسية وقلل من فاعليتها القتالية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وأفاد تحديث عسكري بريطاني يوم الأحد أن أوكرانيا صدت العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس في الأيام الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أنه على الرغم من تحقيق روسيا لبعض المكاسب على الأرض، كانت المقاومة الأوكرانية قوية في جميع المحاور وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

viber

وأضاف التحديث أن "تراجع الروح المعنوية الروسية والوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد هجمات سابقة يعوق الفاعلية القتالية الروسية على الأرجح".