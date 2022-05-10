ركاب طائرة تركية أقلعت من إسرائيل يتلقون صوراً لتحطم طائرات مدنية

أعلنت هيئة مطار إسرائيل أن طائرة ركاب تركية اضطرت للعودة إلى البوابة في مطار بن غوريون يوم الثلاثاء بعد أن تلقى الركاب رسائل تحتوي على صور لطائرات محطمة على هواتفهم المحمولة.

تم إرسال الصور عبر ميزة "إير دروب" (AirDrop) التابعة لآبل، وبالتالي لم يتلق هذه الصور سوى مستخدمي هواتف آيفون، حسبما أفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني.

وتظهر الصور تحطم طائرة تركية في هولندا عام 2009 وتحطمها عام 2013 في سان فرانسيسكو.

لم يتم إعطاء أي معلومات حتى الآن بخصوص هوية مرسل الصور.

توقفت الطائرة، التابعة لشركة الطيران التركية أناضول جيت (AnadoluJet 737) كما أفاد موقع (Ynet) عن الإقلاع وعادت بالمسافرين حيث تم حشد أطقم الأمن "لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم وجود خطر على الركاب، بما في ذلك إعادة فحص ركاب الطائرة وأمتعتهم ".

وقالت الوكالة في بيان "فور التأكد من عدم وجود خطر على الطائرة وركابها، سيسمح قسم الأمن للرحلة بالاستمرار في طريقها".