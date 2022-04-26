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المملكة المتحدة

أزمة إيرباص والخطوط القطرية تعود للمحكمة مع تنامي الخلاف بشأن طائرات

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
طائرة إيرباص إبه 350 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار فرانكفورت، ألمانيا، 15 كانون الثاني (يناير) 2015
طائرة إيرباص إبه 350 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار فرانكفورت، ألمانيا، 15 كانون الثاني (يناير) 2015   -   حقوق النشر  AP Photo/Michael Probst

يبتّ قاض بريطاني يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان يتعين على إيرباص الاستمرار في بناء طائرات من طراز إيه321 نيو، لشركة الخطوط الجوية القطرية التي تخوض نزاعا معها، وهو قرار له تداعيات على صفقات طائرات مستقبلية بمليارات الدولارات، وذلك مع عودة نزاعهما المعلن إلى المحكمة العليا في لندن.

ألغت إيرباص في يناير كانون الثاني صفقة إيه321 نيو، ردا على رفض قطر تسلم طائرات إيه350 في نزاع منفصل متعلق بالقوانين والسلامة بشأن الأضرار السطحية للطائرة الأكبر حجما.

وأثار قرار إلغاء صفقة إيه321 نيو قلق بعض شركات الطيران، إذ وصفه رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأنه تطور "مقلق" في أحد أركان السوق حيث تتمتع إيرباص بأغلب الطلبات الجديدة.

وتتهم إيرباص الخطوط الجوية القطرية، أكبر عملاء الطائرة إيه350، ببث مخاوف باطلة بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات في وقت يضعف فيه الطلب ومن أجل مطالبة بتعويض قدره مليار دولار.

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وتقول الخطوط القطرية إنه من الصواب التوقف عن تلقي تسليمات إيه350 على خلفية ما تصفها بمخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة من جانب الجهة التنظيمية في الدوحة بشأن فجوات أو تآكل في طبقة للحماية من البرق، والتي صارت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة إيه350 موقوف تحليقها.