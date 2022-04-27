شاهد: الإمارات تتعهد بتطبيق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية

قال وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر بن سلطان العلماء إن بلاده تسعى لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي "المسؤول".

وأكد أول وزير لهذا المجال في العالم أن الإمارات لا تبحث فقط عن الفوائد الاقتصادية لأنها تسعى لأن تصبح دولة رائدة في هذا القطاع.

وقال لوكالة فرانس برس: "نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة، إنها أداة نحتاج إلى استخدامها لإطلاق العنان لجوانب جودة الحياة التي نحتاج إليها. نعم، المكسب الاقتصادي شيء يريده كل بلد ونحن أيضاً نريده، ولكن إذا كان على حساب نوعية حياة الأفراد، فإننا لا نعتقد أن هذا شيء مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "كانت الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي عينت شخصاً للإشراف الفعلي على هذا التفويض بجدية. لذلك عند التحدث إلى القيادة، قالوا شيئًا مهماً للغاية، قالوا إننا نريدك أن تضمن أن تطوير ونشر واستخدام الذكاء الاصطناعي أمر مسؤول".