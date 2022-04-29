"أنقذوا النعيمات".. مطالبات بالإفراج عن الناشط أحمد النعيمات ومعتقلين آخرين في الأردن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر الاعتداء على المعتقل والناشط السياسي، أحمد النعيمات، من قبل مجهولين. وأطلق النشطاء حملة إلكترونية تدعو السلطات الأردنية إلى التدخل للوصول إلى المعتدين وتقديمهم للعدالة القانونية من خلال تداول وسم #انقذوا_النعيمات.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي مالك أبو عرابي، آنذاك إنه تقدم بطلب لاستبدال حكم الحبس بغرامة، إلا أن القاضي رفض الطلب.

وأشار علاء ملكاوي في منشور على موقع فيسبوك إلى أن ذوو الناشط النعيمات حرموا من زيارته في المستشفى "بحجة جلب تصريح زيارة من إدارة السجون".

وعليه، توجد مطالب بإنشاء لجنة عاجلة من المركز الوطني لحقوق الإنسان لزيارة المعتقل أحمد النعيمات والوقوف على وضعه الصحي.

كما تداول مستخدمون آخرون وسم #الحرية_للمعتقلين في إشارة إلى اعتقال السلطات الأردنية لناشطين معارضين ومناهضين للفساد في البلاد، مثل عبد الله عواد الخوالدة وأحمد الحيارى وغيرهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في شهر فبراير الماضي الناشط أحمد النعيمات لتنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية أحداث مستشفى السلط والتي أقامها عليه رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.