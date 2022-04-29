42 جريحًا في يوم القدس العالمي بسبب صدامات في حرم المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

أدت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح 42 شخصًا صباح الجمعة، في حرم المسجد الأقصى في القدس الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر: إنه سجل وقوع 42 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى، مشيرًا إلى أنه نقل المصابين إلى مستشفى محلي.

هذا اليوم، هو الجمعة الأخيرة في شهر رمضان يصادف إحياء يوم القدس العالمي الذي بادرت بإحيائه إيران، في خضم اندلاع الثورة الإسلامية سنة 1979، دفاعا عن القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم لمستشفى المقاصد. معظم الإصابات في إصابتهم في الجزء العلوي من الجسد"، وأضاف قائلا: "قوات الاحتلال تمنع وتعيق عمل طواقم الإسعاف التابعة لنا من الدخول للمسجد الأقصى".

في المقابل قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن فلسطينيين أطلقوا المفرقعات ورشقوا محيط حائط البراق بالحجارة، ما أجبر الشرطة على التدخل لتفريقهم حسب قوله".

وخلال الأسبوعين الماضيين، جرح أكثر من 250 فلسطينيا في المسجد الأقصى وحوله، ما أثار المخاوف من تصعيد أكثر خطورة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على خلفية هجمات دامية ضد الإسرائيليين، وعمليات عسكرية للقوات الإسرائيلية، تخللتها صدامات دامية منذ نهاية الشهر الماضي، في الضفة الغربية المحتلة.