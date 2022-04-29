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إيران

شاهد: آلاف الإيرانيين يشاركون في مسيرات "يوم القدس"

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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متظاهرون في طهران بمناسبة "يوم القدس" يقفون قرب صاروخ "شهاب3"
متظاهرون في طهران بمناسبة "يوم القدس" يقفون قرب صاروخ "شهاب3"   -   حقوق النشر  Vahid Salemi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

شارك آلاف الإيرانيين الجمعة في المسيرات السنوية الداعمة للفلسطينيين الذين أصيب العشرات منهم في صدامات جديدة وقعت صباحاً مع القوات الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وتحيي إيران سنوياً في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان "يوم القدس" الذي دعا اليه مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني عام 1979.

وهتف متظاهرون في أنحاء إيران رفعوا الأعلام الوطنية "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب". كما رفعوا لافتات كتب عليها "القدس لنا" و"يوم القدس هو يوم الإسلام".

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتعتبر دعم القضية الفلسطينية ركيزة من ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وخرجت المسيرات الجمعة في طهران وغيرها من المدن الكبرى بما فيها مشهد وأصفهان وتبريز، بحسب "إيريب"، وتأتي بعد توقفها على مدى عامين جرّاء قيود كوفيد.

وجاءت التظاهرة على وقع تجدد العنف الدامي في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة واندلاع مواجهات عنيفة في القدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن صدامات جديدة اندلعت الجمعة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة الأقصى أسفرت عن إصابة 42 شخصا بجروح.

وأثارت الصدامات في الأقصى مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع جديد بعد حرب العام الماضي التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أصيب 300 فلسطيني في بجروح في صدامات في باحة الأقصى.