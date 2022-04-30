فيديو: إنقاذ خمسة اشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في الصين

قالت السلطات الصينية بعد ليلة من عمليات البحث، إنه تم إنقاذ خمسة أشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في في مدينة شانغشا وسط البلاد. ولم تكشف السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت انقاض المبنى، المكون من ست طبقات والذي انهار بعد ظهر أمس الجمعة. ولم يعلن عن ضحايا حتى الآن، لكن السلطات أشارت في بيان الى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية".

وما قد يشير إلى خطورة الحادث، أنه تم إرسال مسؤول كبير في الحزب الشيوعي إلى المكان، هو مستشار الدولة وانغ يونغ الذي عينته الحكومة المركزية، على راس فريق مكلف "ادارة عمليات الإنقاذ" وفقا لبيان رسمي نشر السبت.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية انهيار سقف وسور، فيما كانت مكيفات هواء وغيرها من قطع الأثاث بين أنقاض المبنى.

تُظهر اللقطات أيضًا رجال الإنقاذ يحاولون التواصل مع أشخاص عالقين تحت الأنقاض. يحدث هذا النوع من الكوارث بشكل متكرر في الصين بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة والتراخي في الخدمات المفترض أن تضمن تطبيقها بشكل صحيح.

في كانون الثاني/يناير تسبب انفجار ناجم عن تسرب مفترض للغاز في انهيار مبنى، في مدينة شونغتشينغ على بعد 1700 كلم غرب شنغهاي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا. وأدى انفجار أنبوب غاز في حي سكني في حزيران/يونيو 2021 إلى مقتل 25 شخصًا في مقاطعة هوباي (وسط).