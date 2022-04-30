فيديو: أسواق هولندا تشكو نقصا من زيت عباد الشمس ومستوردون يحذرون من التحيل

بعد حوالي شهرين على نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، البلد الذي يمد العالم بنصف احتياجه من زيت عباد الشمس، يجد عزيز أوديلوف، صاحب محل "بيستولي" أحد أكبر المستوردين في هولندا صعوبة في تأمين طلبات زبائنه، ويقول إن الموردين الرئيسيين غير قادرين على إخراج الزيوت من أوكرانيا.

ويضطر عزيز في الكثير من الأحيان بسبب الأوضاع الأخيرة وتوقف عمليات التصدير، إلى رد طلبات زبائنه. إضافة إلى ذلك يواجه أوديلوف مشكلة أخرى، وهي "المحتالين" الذين قاموا بنسخ موقعه على الإنترنت، ويقومون بتسويق منتجاته على أساس أنه هو، بحسب قوله.

أوضح التاجر الهولندي، أن "ثلاثة من عملائه دفعوا مبالغ كبيرة للمحتالين، بعد أن اعتقدوا أنهم يقومون بشراء طلبية من بيستولي"، وتابع أن آخرين يبيعون زيت عباد الشمس الذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.

وأضاف عزيز قائلا: "نلاحظ أن السوق الآن مليئة بالزيوت دون شهادة، ولا تطابق المعايير الأوروبية. هذا الأمر يقلقنا جدا لأننا لا نعلم كيف تم خلط هذا الزيت، وما هي الإضافات والمكونات الموجودة فيه".

وأشار أوديلوف إلى أن عملية نقل زيت عباد الشمس من أوكرانيا إلى بيركل إن رودنريجس في هولندا، استغرقت ستة أيام. وعلق سائقو الشاحنات الأوكرانيين على الحدود البولندية لمدة ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن كل شاحنة كانت تحتوي على 25.000 لتر من زيت عباد الشمس، مضيفا "يبدو هذا كثيرًا إلا أنه لا يكفي لسد النقص في محلات السوبر ماركت. يعرف المجرمون والتجار المشبوهون هذا أيضًا".

وأبلغ أوديلوف هيئة سلامة المنتجات الغذائية والمستهلكين الهولندية (NVWA) بمايحدث، إلا أن الهئية قالت إنها لم تتلق أي إشارات حول هذا الأمر بعد.

هذا وقدم أيضا بلاغا لدى الشرطة بعد أن قام المحتالون بنسخ موقع شركته.

وإلى جانب أوكرانيا، تؤمن روسيا 25% من احتياجات العالم للزيت المذكور. وكان للعقوبات التي فرضت على موسكو الكثير من التداعيات وتسببت بعرقلة وصول إمدادات الزيوت إلى الاسواق العالمية إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل هستيري.

ويعدّ إرتفاع أسعار زيت الطهي، أحد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، هذه الحرب التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أرجاء العالم، وبطبعية الحال فإن الطبقة الفقيرة هي الأشد تضرراً جراء ذلك.

وتعتبر هولندا أكبر مستورد في الاتحاد الأوروبي لزيت عباد الشمس والذرة الأوكرانية، وأنفقت في العام 2021 ما مجموعه 538 مليون و 536 مليون يورو على كل منهما.