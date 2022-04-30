زعيم كوريا الشمالية يهدد مجدداً باللجوء "بشكل استباقي" إلى الأسلحة النووية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من جديد، أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم "بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت.

وقال كيم جونغ أون: "للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي في حال الضرورة".

قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها

وأكد أنه على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك "قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها"، مشدداً على أن ذلك هو "طوق النجاة الذي يضمن أمن كوريا الشمالية".

وخلال عرض عسكري كبير في 25 نيسان/ابريل قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية، إذا تعرضت "المصالح الأساسية" لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر كيم جونغ أون هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط، الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري، الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين للجيش الثوري الشعبي الكوري، وبهذه المناسبة عرضت أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها. ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يونغ أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017. وما زالت بيونغ يانغ تتجاهل عرض واشنطن استئناف المفاوضات.

عرض عسكري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس جيش كوريا الشمالية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. 2022/04/25 朝鮮通信社/KCNA via KNS

ويرى محللون أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، قد تكون موجهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المحافظ يون سوك-يول، الذي سيتولى مهامه في العاشر من أيار/مايو، وكان قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة استفزازات الشمال.

ويعتبر محللون إن تحذيرات كيم جونغ أون تكشف أنه غير منفتح على الحوار مع حكومة سيول الجديدة. وقال ليف إريك إيسلي أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيوا في سيول إن "تصريحات كيم تكشف أنه لا يريد الانخراط مع إدارة يون الجديدة أو استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة".