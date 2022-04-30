عشرات المواطنين الأوكرانيين اعتصموا أمام مبنى المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، اليوم الجمعة، لحثّ دول التكتّل على وقف شراء النفط والغاز الروسي.

آنا ميلينشوك، مواطنة أوكرانية تعيش في بلجيكا، وهي أحد منظمي الاعتصام، وصفت الاتحاد الأوروبي بأنه "منافق" لدعمه اللاجئين الأوكرانيين في الوقت الذي يشتري النفط والغاز من روسيا.

وكان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا اليوم في مقر المجلس الأوروبي لبحث إمكانية خفض واردات النفط والغاز من روسيا، لكن بعض دول التكتّل لا تزال مترددة تجاه ذلك.