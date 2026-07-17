فيديو. نجوم مكعب روبيك يتألقون في بطولة أوروبا للسرعة في هولندا

من الأطفال الذين يحلون مكعبات "روبيك" وهم يرتدون قفازات الفرن إلى منافسين من الطراز العالمي يخوضون تحديات وهم معصوبو العينين، تستعرض بطولة أوروبا لسباقات حل المكعب في مدينة آرنهم كامل طيف هذه الرياضة.

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تقام البطولة في مركز "فالكنهاوزن" الرياضي حتى 19 يوليو، وتنظم وفق قواعد "الرابطة العالمية للمكعب"، وتشمل مجموعة واسعة من الفئات، من سباقات السرعة التقليدية إلى مسابقات الحل بيد واحدة وبالعينين المعصوبتين، إلى جانب تحديات طريفة مثل الحل أثناء ارتداء قفازات الفرن السميكة.

وخلف الكواليس، يقوم المتطوعون بالتحضير لكل جولة عبر خلط المكعبات قبل وضعها في علب منفصلة للمتنافسين، فيما تبيع أكشاك متخصصة مواد تشحيم مصممة لجعل حركة المكعبات والألغاز أكثر سلاسة. وبحسب المتنافس وعضو فريق التواصل في "الرابطة العالمية للمكعب" كايل ريناتوس، فإن المجتمع الدولي المترابط حول هذه الرياضة لا يزال من أهم عناصر جاذبيتها.