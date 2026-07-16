فيديو. إسبانيا تكافح حريقا ضخما في أراغون وسط موجة حر

اندلع الحريق قرب بلدة أوريس في إقليم أراغون شمال شرقي إسبانيا في 15 يوليو، خلال موجة حر شديدة، وسرعان ما انتشر في الغطاء النباتي الجاف، ما دفع السلطات إلى إجلاء وقائي لما لا يقل عن خمس قرى. ونقلت السلطات السكان إلى أماكن آمنة بينما غطى دخان كثيف المنطقة وهددت ألسنة اللهب المتقدمة بسرعة المنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية الحيوية.

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ونُشرت وحدات الطوارئ العسكرية، بما فيها الوحدة العسكرية المتخصصة للطوارئ "Unidad Militar de Emergencias (UME)" في إسبانيا، إلى جانب فرق الإطفاء المدنية التي تعمل على مدار الساعة في ظروف صعبة. واستخدمت الفرق على الأرض خراطيم عالية الضغط وتقنيات إنشاء خطوط عازلة للنيران، فيما نفذت المروحيات وطائرات الإطفاء المحملة بالمياه طلعات متكررة لإبطاء تقدّم الحريق عبر تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

ووصف المسؤول الإقليمي روبيرتو بيرموديث دي كاسترو الحادث بأنه واحدة من أخطر حالات الطوارئ المرتبطة بالحرائق في أراغون خلال الأعوام الأخيرة، في وقت تتعرض فيه الموارد لضغط شديد بينما تكافح الفرق للسيطرة على عدة جبهات نشطة. ويواجه رجال الإطفاء ظروفا قاسية تشمل درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية، ورطوبة منخفضة جدا ورياحا متقلبة، ما يساهم في سلوك غير متوقع ومتقلب للنيران.

ويأتي هذا الحريق الأخير بعد أسبوع واحد فقط من أكثر حرائق الغابات فتكا في التاريخ الحديث لإسبانيا، والذي أودى بحياة 13 شخصا في إقليم ألميرية، بينهم سبعة مواطنين بريطانيين، مما زاد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لموسم حرائق الغابات وقدرتها على الاستجابة لها.

وتعهّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيث بتقديم دعم حكومي كامل لعمليات الطوارئ الجارية ومساندة المجتمعات المتضررة، في وقت تظل فيه السلطات الوطنية والإقليمية في حالة تأهّب قصوى.

وبحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي "European Forest Fire Information System (EFFIS)"، احترق نحو 400.000 هكتار في أنحاء إسبانيا خلال موسم الحرائق القياسي في العام الماضي. ويحذر الخبراء من أن موجات الحر المتكررة بصورة متزايدة والجفاف المطول وأنماط المناخ المتغيرة تؤدي جميعها إلى تفاقم مخاطر حرائق الغابات، خصوصا في جنوب أوروبا، حيث تصبح مواسم الحرائق أطول وأكثر شدة وأصعب في الاحتواء والسيطرة.