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العالم

المتحدث باسم الرئاسة التركية يلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي في كييف

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف، كييف، أوكرانيا
صورة من الارشيف، كييف، أوكرانيا   -   حقوق النشر  Efrem Lukatsky

أعلن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن الأخير التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

ولم ترد تفاصيل عن فحوى اجتماعات كالين في كييف، لكن أنقرة تحاول التوسط بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

ورافق كالين نائب وزير الخارجية سادات أونال.

استضافت تركيا اجتماعاً بين مفاوضي موسكو وكييف في اسطنبول وآخر بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا في آذار/مارس.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد قمة في اسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

وقال أردوغان لبوتين في اتصال هاتفي الخميس إن تركيا تريد "إقامة سلام دائم في المنطقة بأسرع ما يمكن من خلال زيادة الزخم المكتسب خلال محادثات اسطنبول"، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

المصادر الإضافية • أ ف ب