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فرنسا

شاهد: ضباط شرطة يحتجون في باريس بعد توجيه تهمة القتل لشرطي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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شرطة باريس في مسيرة تضامنية مع شرطي متهم بجريمة قتل
شرطة باريس في مسيرة تضامنية مع شرطي متهم بجريمة قتل   -   حقوق النشر  AFP

تظاهر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، احتجاجا على توجيه لائحة اتهام "بالقتل" لأحد زملائهم، الذي قَتَلَ رجلين في بونت نوف في 24 من نيسان/أبريل.

مصدر قضائي قال: إن شرطيا فرنسيا اتهم بالقتل غير العمد بعد إطلاق النار على سائق كان يحاول الهروب من الشرطة ومع شخص آخر في باريس الأحد، بعد ساعات من احتفال إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في مكان قريب.

استخدم الضابط البالغ من العمر 24 عاما سلاحه محاولا إيقاف السيارة أثناء اندفاعها نحو زملائه على جسر بونت نوف، وادعى لاحقا أنه تصرف دفاعا عن النفس. وتم نقل الشرطي على الفور لاستجوابه من قبل وكالة التحقيقات الداخلية للشرطة، وقرر المدعون العامون أنه من المرجح أن يكون ما قام به الضابط "قوة مفرطة".

يشار إلى أن الشخصين تبين أن لديهما سجلات جنائية، بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات.