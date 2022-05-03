المستشار الألماني يقول إن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام لحلف شمال الأطلسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى، بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا، وإن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتس في بيان "إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فيمكنهما الاعتماد على دعمنا"، وذلك بعد استضافة القيادات السويدية والفنلندية في اجتماع وزاري استمر يومين.

وفي تصريح لوسائل الإعلام وهو يقف إلى جانب رئيستي وزراء السويد وفنلندا ماغدالينا أندرسون وسانا مارين، قال شولتس إن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وانضمت الزعيمتان إلى اجتماع للحكومة الألمانية يستمر يومين في شلوس ميزبيرج شمالي برلين لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تفكر فنلندا والسويد في التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري للدول الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تحولا رئيسيا في سياسة منطقة الشمال الأوروبي.

وقال شولتس "لا أحد يستطيع أن يفترض أن الرئيس الروسي وحكومته لن ينتهكوا في مناسبات أخرى القانون الدولي بالعنف".

وفي مقابلة منفصلة مع مجلة شتيرن، نُقل عن شولتس قوله إن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعمارية وإن الرئيس الروسي يعتبر الدول المجاورة ساحة خلفية لروسيا.

وأضاف "يريد توسيع أراضيه بالعنف. يحاول يائسا إعادة ترسيخ الأهمية القديمة لروسيا في عالم قد تغير".

وقال المستشار الألماني إنه يبدو أن بوتين يريد الاستيلاء على جزء من شرق وجنوب أوكرانيا وإنشاء خط اتصال جديد هناك من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار.

وتابع "لن يكون هذا حلا مستداما. يجب أن يعقد بوتين اتفاقا مع أوكرانيا".

وقالت مارين إن فنلندا لديها قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها وإرادة قوية للدفاع عن نفسها.

وأضافت "لدينا جيش قوي وحديث قادر على العمل وجاهز للتعاون مع حلف شمال الأطلسي".