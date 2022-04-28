تقرير: ألمانيا أكبر مشتر للطاقة الروسية منذ بدء الحرب

قالت مجموعة بحثية مستقلة، اليوم الخميس، إن ألمانيا كانت أكبر مشتر للطاقة الروسية خلال الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا.

تشير دراسة نشرها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن روسيا كسبت 63 مليار يورو (66.5 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ 24 فبراير/شباط، وهو التاريخ الذي هاجمت فيه القوات الروسية أوكرانيا.

باستخدام بيانات عن تحركات السفن، والتتبع في الوقت الفعلي لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب والتقديرات بناءً على التجارة الشهرية، قدر الباحثون أن ألمانيا وحدها دفعت لروسيا حوالي 9.1 مليار يورو لتسليم الوقود الأحفوري، معظمها من الغاز الطبيعي في الشهرين الأولين من حرب.

وقالت كلوديا كيمفرت، كبيرة خبراء الطاقة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية والتي لم تشارك في الدراسة، إن الأرقام معقولة بالنظر إلى الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار الوقود الأحفوري. وقالت إن ألمانيا دفعت العام الماضي نحو 100 مليار يورو إجمالاً لواردات النفط والفحم والغاز ذهب ربعها إلى روسيا.

قالت الحكومة الألمانية إنها لا تستطيع التعليق على التقديرات ورفضت تقديم أي أرقام خاصة بها، قائلة إنها يجب أن تأتي من الشركات التي تشتري إمدادات الطاقة.

وواجهت ألمانيا انتقادات شديدة لاعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي على الرغم من تحذيرات الحلفاء من أن هذا قد يعرض أمنها والأمن الأوروبي للخطر. عارضت المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل العام الماضي جهود الولايات المتحدة لوقف خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو قرار أيده بقوة خليفتها أولاف شولتس، الذي دعا حزبه الديمقراطي الاجتماعي منذ فترة طويلة إلى التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.

تم تجميد خط الأنابيب فقط من قبل حكومة شولتس الجديدة من يسار الوسط قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، سارعت ألمانيا إلى البحث عن إمدادات طاقة بديلة، لا سيما وأن الغاز الطبيعي الروسي، يمثل الآن 35٪ من إجمالي واردات ألمانيا.

وقال كيمفرت إن التعهد الأخير من قبل الحكومة الألمانية لإنتاج الكهرباء فقط من مصادر متجددة بحلول عام 2035 هو موضع ترحيب.

وأضافت: "لكن طالما استمرت ألمانيا في شراء الوقود الأحفوري، سواء من روسيا أو الأنظمة الاستبدادية الأخرى، فإن ذلك يقوض مصداقيتها وأمن طاقتها".

قال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا والممول من خلال المنح والعقود البحثية، إن ثاني أكبر مستورد للوقود الأحفوري الروسي في الشهرين منذ اندلاع الحرب هو إيطاليا (6.9 مليار يورو)، تليها الصين (6.7 مليار يورو).

كما اشترت كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة الطاقة الروسية بعد بدء الحرب، وإن كانت الأرقام أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي. وقال تقرير الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط إن الكتلة المكونة من 27 دولة شكلت بشكل عام 71٪ من إجمالي دخل روسيا من النفط والغاز والفحم، بقيمة 44 مليار يورو تقريبًا.

قال لوري ميليفيرتا، كبير المحللين في المجموعة، إن المقارنات على أساس سنوي كانت صعبة، لكنه قدر أن صادرات روسيا إلى أوروبا في نفس الفترة من عام 2021 بلغت 18 مليار يورو.

وقال "لذلك 44 مليار يورو تمثل ضعف العام الماضي". "المحرك الرئيسي هو أن أسعار السوق للغاز ارتفعت من حوالي 10 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل عام إلى ما يزيد عن 100."