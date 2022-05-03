الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة مرتقبة على النفط والبنوك في روسيا وخطة لاستبدال ثلثي الغاز الروسي

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة. تأتي العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بوريل على تويتر "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)".

وقال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة يوم الأربعاء والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

ثلثا الغاز الروسي

فيما قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون يوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق من الشهر الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت في كلمة بالبرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسيين، للمساعدة في استبدال الغاز الروسي. كما ستقضي خطته أيضا باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.