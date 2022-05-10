أسعار المحروقات تسجل أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة الأمريكية

قفز متوسط السعر الوطني للبنزين العادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 4.37 دولار للغالون (3.8 لتر) يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله في مارس/أذار بأربعة سنتات.

هذه الأرقام تشكل ضغوطا على إدارة الرئيس بايدن حيث تتزامن مع ارتفاع الأسعار، فيما سجلت أسعار الديزل أيضا ارتفاعا جديدا عند 5.50 دولارات للغالون الواحد (3.8 لتر).

ظل سعر الغاز مرتفعا منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل أسواق الطاقة ورفع التكاليف.

ساعد ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 18.3٪ من فبراير/شباط إلى مارس/آذار في دفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى أعلى معدل سنوي له منذ كانون الأول/ ديسمبر 1981.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل صباح الأربعاء.

خطاب بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن الثلاثاء من خلال خطاب رئاسي، عن خطة جديدة تهدف إلى تخفيف معالجة التضخم. وسوف يقارن خططه لخفض التكاليف للعائلات الأمريكية بتلك التي يقدمها الجمهوريون في الكونغرس، حسبما قال مسؤول في الإدارة لموقع أكسيوس.