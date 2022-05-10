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الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار المحروقات تسجل أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
امرأة تزود سيارتها بالوقود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - أرشيف
امرأة تزود سيارتها بالوقود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - أرشيف   -   حقوق النشر  Brant Ward/San Francisco Chronicle

قفز متوسط السعر الوطني للبنزين العادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 4.37 دولار للغالون (3.8 لتر) يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله في مارس/أذار بأربعة سنتات.

هذه الأرقام تشكل ضغوطا على إدارة الرئيس بايدن حيث تتزامن مع ارتفاع الأسعار، فيما سجلت أسعار الديزل أيضا ارتفاعا جديدا عند 5.50 دولارات للغالون الواحد (3.8 لتر).

ظل سعر الغاز مرتفعا منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل أسواق الطاقة ورفع التكاليف.

ساعد ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 18.3٪ من فبراير/شباط إلى مارس/آذار في دفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى أعلى معدل سنوي له منذ كانون الأول/ ديسمبر 1981.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل صباح الأربعاء.

خطاب بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن الثلاثاء من خلال خطاب رئاسي، عن خطة جديدة تهدف إلى تخفيف معالجة التضخم. وسوف يقارن خططه لخفض التكاليف للعائلات الأمريكية بتلك التي يقدمها الجمهوريون في الكونغرس، حسبما قال مسؤول في الإدارة لموقع أكسيوس.