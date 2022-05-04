الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها في اليمن

طالبت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها تحتجزهما الحركة بالعاصمة صنعاء منذ ستة أشهر.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان "إنه وعلى الرغم من تأكيد حركة الحوثي، مرارا في تشرين الثاني/نوفمبر، بأنه سيُطلق سراح الموظفين فورا، لكن مكان وجودهما لا يزال مجهولا".

وحثت اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حركة الحوثي على ضمان سلامة الموظفين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير.

وذكر البيان أن القانون الدولي يمنح موظفي الأمم المتحدة امتيازات وحصانة، فيما يعد أمرا أساسيا لأداء مهامهم الرسمية على الوجه الأمثل.

وتسيطر حركة الحوثي منذ أواخر 2014 على العاصمة صنعاء ومعظم مدن ومناطق شمال اليمن وغربه ذات الكثافة السكانية العالية، بينما تهيمن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من السعودية، على جنوب البلاد وشرقها، في حين يتحكم التحالف بقيادة الرياض في الأجواء اليمنية.

وكان الحوثيون أطلقوا في أواخر الشهر الماضي سراح 12 محتجزا من الرعايا الأجانب، من إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفلبين وميانمار والمملكة المتحدة، الأمر الذي رحب به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015، بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا في صنعاء. وقُتل عشرات الآلاف في الحرب التي دمرت اقتصاد اليمن ودفعته إلى حافة المجاعة.