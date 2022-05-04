بايدن يبحث مع زعماء مجموعة السبع فرض مزيد من العقوبات على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع إمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين "نحن دائما منفتحون على فرض عقوبات إضافية". جاء ذلك ردا على سؤال بشأن خطط الولايات المتحدة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من أشد العقوبات صرامة على روسيا يوم الأربعاء منها فرض حظر على واردات النفط الروسي لكن بودابست أحبطت مساعي بروكسل في فرضه.

وأضاف بايدن "سوف أتحدث مع أعضاء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع بشأن ما سنفعله أو ما لا نفعله".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الأربعاء إن روسيا كثفت هجومها على شرق أوكرانيا، بعد عشرة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا أوكرانية عدة.

كما كثفت روسيا ضرباتها على أهداف في شرق أوكرانيا، قائلة إنها تعمل على تدمير إمدادات الأسلحة الغربية، وأعلنت بيلاروس وهي حليف مقرب لموسكو، تدريبات عسكرية واسعة النطاق.

وشملت الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر قنوات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، وكذلك فرض حظر على النفط الخام في غضون ستة أشهر.