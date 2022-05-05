مواجهات في المسجد الأقصى بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية

قال شاهد عيان يوم الخميس إن المسجد الأقصى في مدينة القدس يشهد مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

تأتي هذه المواجهات مع استئناف برنامج الزيارات للمسجد الأقصى لغير المسلمين بعد أن توقفت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود ضمن برنامج الزيارة الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها ويحظر عليهم أداء أي شعائر دينية.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن الإسرائيلية.

واتهم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المصلين بالتحضير للمواجهة مع قوات الأمن الاسرائيلية.

وقال في تغريدة باللغة العربية على توتير "البلطجية الفلسطينيون كسروا الجدران والحيطان وحضروا مسبقا كميات كبيرة من الحجارة داخل المصلى القبلي بما يشكل انتهاكا لحرمته".