إطلالات تجمع بين الأناقة والغرابة على سجادة حفل "ميت غالا" الحمراء

يعود حفل "ميت غالا" لعام 2022 مرة أخرى في موعده المعتاد الذي يقام أول إثنين من شهر مايو / أيار، بعد تأجيله في عام 2020 بسبب الوباء والعودة في سبتمبر 2021، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ليصبح الحدث الأبرز في الفترة الحالية.

ويعتبر هذا الحدث الجذاب فرصة استثنائية للمشاهير والنجوم لاستعراض آخر صيحات الموضة التي تجمع بين الأناقة والغرابة على السجادة الحمراء.

وكانت قواعد اللباس الخاصة بالحفل تتمحور حول الحقبة الخاصة بالقرن التاسع عشر في الفترة بين 1870 إلى 1890، التي شهدت فترة ازدهار غير مسبوق وتحولا ثقافيا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية نيويورك.

**حفلة مليئة بالنجوم

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يطلق على حفل "ميت غالا" اسم حفلة العام أو حدث الموضة الأشهر حيث تضج منصات التواصل الاجتماعي بصور الفساتين التي اختارتها النجمات لهذه الأمسية التي لا تنسى، وتتبع وسائل الإعلام الحدث بكل تفاصيله لتسليط الضوء والتعليق على أجمل وأسوء إطلالات المشاهير.

وكان فستان الممثلة الأمريكية بليك ليفلي، زوجة النجم ريان رينولدز، من أبرز وأجمل إطلالات الحفل إذ تميز بلونه النحاسي وقصته الأنيقة بدون حمالات مع فيونكة وقفازات من نفس اللون.

وكانت مفاجأة الفستان، من تصميم العلامة الشهيرة فيرساتشي، بتحول لونه إلى اللون الفيروزي الساحر بتصميم مختلف تماما بعد أن قام مساعدو النجمة بإزالة الطبقات العليا منه.

وككل عام، تركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان انطباعا من خلال ارتداء فستان بيج لامع، وهو نسخة من الفستان الذي ارتدته النجمة الراحلة مارلين مونرو خلال أغنيتها الشهيرة Happy Birthday Mr President، مع اقتراب الذكرى الستين لوفاة أيقونة العالم.

كيم كارداشيان ترتدي فستانا بلون البيج اللامع، وهو نسخة من الفستان الذي ارتدته مارلين مونرو، خلال حفل "ميت غالا، في نيويورك" Evan Agostini/AP

وظهرت المغنية المعروفة أليشيا كيز إلى قائمة المشاهير الأفضل في حفل "ميت غالا" 2022، بفستان أسود أنيق من تصميم رالف لورين، يتميز بستايل الكاب الفاخر مع طبعات تُوحي بالتطور العمراني لفترة القرن التاسع عشر في نيويورك.

إطلالة المغنية أليشيا كيز بفستان أسود أنيق من تصميم رالف لورين في حفل "ميت غالا" 2022 Evan Agostini/Invision/AP

واختارت عارضة الأزياء الفلسطينية ـ الأمريكية، جيجي حديد، تصميم الكورسيه وبنطلون لاتيكس باللون الأحمر، مع جاكيت منفوخ بقصة لذيل طويل، حمل توقيع الماركة العالمية فيرساتشي.

عارضة الأزياء الفلسطينية ـ الأمريكية، جيجي حديد، بفستان من توقيع فيرساتشي في حفل "ميت غالا" 2022، في نيويورك Evan Agostini/Invision/AP

ولطالما اشتهرت الممثلة الأمريكية، سارة جسيكا باركر، بحضورها الملفت واختياراتها المتألقة في كل حفلات ميت غالا، واختارت لهذا العام فستانا باللونين الأبيض والأسود بقصة منفوشة من الكورسيه وقبعة رأس مزينة بالورود.

وقد استوحى مصمم الفستان كريستوفر جون روجيه من إليزابيث كيكلي، وهي أول امرأة سوداء كانت تعمل خياطة في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية.

وقد ظهر المدير الإبداعي لشركة غوتشي العالمية، أليساندرو ميشيل، رفقة الوجه الإعلامي للعلامة التجارية، جاريد ليتو، وهما يرتديان نفس البدلة بلون كريمي مع تطريز الأزهار والخرز الذهبي واللؤلؤ.

وأضاف أليساندرو على الإطلالة أحذية من الجلد المدبوغ وربطة عنق من الساتان الوردي، فضلا عن حقيبة اليد "غوتشي بلاندي" المصنوعة من جلد سويدي فاخر.

فيما عبرت النجمة الشابة، بيلي إيليش، عن إطلالات القرن التاسع عشر، بفستان من الدانتيل الفخم والساتان مع لمسة الكورسيه الساحرة، حمل توقيع غوتشي.

حفل لجمع التبرعات

تأسس حفل "ميت غالا" في عام 1948 من قبل لامبرت، شركة دعاية أزياء شهير، كحدث خيري لجمع التبرعات لمعهد الأزياء والاحتفال بافتتاح معرضه السنوي. واشتهرت لامبرت آنذاك بكونها مؤسسة مجلس مصممي الأزياء في أمريكا الذي أسسته في عام 1962.

تم دمج معهد الأزياء، الذي أنشأته إيرين لويسون وألين بيرنشتاين، والذي أطلق عليه في البداية متحف فنون الأزياء، مع متحف متروبوليتان للفنون في عام 1946.

وكان حفل Met Gala الأول عبارة عن عشاء أقيم في شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمة التذاكر 50 دولارا لكل منها. ومنذ إنشائه حتى عام 1971، تم تنظيم الحفل في أماكن مختلفة، مثل سنترال بارك وقاعة رينبو ووالدورف أستوريا.

واليوم، لا يزال حفل "ميت غالا" يُعرف بأنه أحد أكبر مزايا جمع التبرعات في مدينة نيويورك إذ تم جمع أكثر من 175 مليون دولار لمعهد الأزياء، وفق مجلة "فوربس" الأمريكية. وككل عام، لا يزال ينجح الحدث في جذب وفرة من الأموال حيث ورد أنه حصل في نسخة عام 2019 على مبلغ قياسي بلغ حوالي 15 مليون دولار.