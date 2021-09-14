إطلالة كيم كارداشيان "المرعبة" في حفل "ميت غالا".. بين السخرية وتشبيهها بأزياء طالبان

كعادتها وفي كل مناسبة، تظهر نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بإطلالات ملفتة ومثيرة للجدل تجعل وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي يتحدثون عنها.

وخلال حفل "ميت غالا" لعام 2021، الذي أقيم مساء الإثنين في متحف "متروبوليتان للفنون في نيويورك بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، أطل مشاهير التمثيل والموسيقى وعروض الأزياء والرياضة والمؤثرين بأزياء مختلفة وصِفت بأسلوبها الاستعراضي والخارج عن المألوف.

وفي إطلالة لا يمكن وصفها سوى بـ"الغريبة"، ظهرت كيم كارداشيان، البالغة من العمر 40 عاما، على السجادة الحمراء متخفية بالكامل في زي أسود من توقيع العلامة التجارية "بالنسياغا" من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، مع حذاء أسود.

أما عن الرجل الذي كان برفقتها، كان مصمم الأزياء الشهير في دار "بالنسياغا"، دمنا غفاساليا، الذي ظهر هو الآخر بلباس أسود وقناع على الوجه.

وكتب رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من التعليقات الساخرة من إطلالة كارداشيان، حتى أن البعض شبهها بأزياء النساء الأفغانيات بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

نشرت سليمة عبر حسابها على تويتر صورة علقت عليها: " من طالبان أم كيم كارداشيان؟"

وكتب مستخدم آخر: " كيم كارداشيان وفق الضوابط الشرعية في أسبوع نيويورك للموضة".

وعلق آخر: "كيم كارداشيان تنضم إلى حركة طالبان".

وسخرت نورهان من إطلالة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية إذ نشرت صورة لها وبجانبها القط توم من سلسلة الرسوم المتحركة "توم أند جيري" الشهيرة. وقالت: "نفس الشي بس انتو بتحبو كيم كارداشيان".

وقال أحمد أديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "علموهن ان الستر لا ينقص من جمالهن شيء... ـ كيم كارداشيان 2021".

يشكل حفل "ميت غالا" موعدا سنويا رئيسيا لمحبي السهر في نيويورك وفرصة استثنائية لكبار المصممين لإبراز تصاميمهم الجديدة في عالم الموضة والأزياء نظرا للكم الهائل من المتابعين لهذا الحدث العالمي.

وتمحورت فكرة هذا العام حول صناعة الأزياء الأمريكية. وبالتالي، اختارت النجمات ارتداء أزياء من توقيع دور أزياء أمريكية، أو مستوحاة من أزياء ممثلات هوليود.

وبالرغم من استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، تميز الحفل بغياب شبه كامل لارتداء الكمامة، لكن المشرفين على تنظيمه طلبوا من الحضور تقديم شهادة التلقيح أو فحص بي سي آر سلبي. ووصل سعر تذكرة الدخول إلى 35 ألف دولار.