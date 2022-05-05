بين صلاح في ليفربول وبنزيمة في ريال مدريد.. من سيحصد لقب دوري أبطال أوروبا؟

سيلعب فريق ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم السبت 28 مايو الجاري، على ملعب فرنسا في سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد تأهل ريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإسباني، الذي يلعب كزائر، إلى الفوز بلقبه الـ14 في دوري أبطال أوروبا، كما فعل في نهائي كييف عام 2018، بينما يطمع منافسه في الفوز باللقب السابع.

صلاح.. تصفية حساب

نشر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حذر فيها ريال مدريد بأن "لدينا نتيجة لتسويتها" بين الفريقين، في إشارة إلى إصابته في نهائي عام 2018 في مباراة جمعت الفريقين، والذي توّج به الفريق الملكي بنتيجة 3ـ1.

وأعرب مشجعو ليفربول من كل أنحاء العالم عن دعمهم لفريقهم المفضل من خلال منشورات وصور متنوعة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفريق الملكي نجح في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي بسيناريو حاسم في الدور قبل النهائي، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-4 في إنجلترا والفوز إيابا 3-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

أما ليفربول فقد فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

بنزيمة.. تألق ملفت

نشر فريق ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو للاعبين بعد مباراة الفوز على مانشستر سيتي. وكعادته، لاقى أداء كريم بنزيمة إشادة واسعة حيث نجح في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد من ضربة جزاء في شباك مانشستر سيتي في الوقت الإضافي الأول من المباراة في الدقيقة 93 من المباراة.

علق الصحفي الرياضي محمد عواد على فوز ريال مدريد في مباراة الأمس قائلا إن الفريق الإسباني "أقنعنا جميعنا الليلة أن دوري السوبر أفضل للجميع.. لأن دوري الأبطال ضدهم غير عادل".

ووصف محمد بن سعيد في منشور على موقع فيسبوك مباراة ريال مدريد بـ"المباراة التاريخية".

بدوره، أعرب مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا "لقد قاتلنا حتى النهاية، وقدمنا كل ما لدينا في هذه المواجهة. لقد كانت ليلة مميزة فعلاً".

وأضاف أنشيلوتي "مستعدون للنهائي أمام ليفربول، وسنلعب بشغف ورغبة كبيرة أمامهم".

توقعات متساوية

تنقسم توقعات وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين حول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 لأن أداء كلا الفريقين احترافي.

وكتبت الصحفية والكاتبة في كرة القدم ميليسا ريدي عير حسابها على تويتر أن "مباراة ليفربول وريال مدريد في مباراة العودة النهائية لدوري أبطال أوروبا: إعادة النظر في الحلقة الأكثر إيلامًا في عصر يورغن كلوب".

وتابعت "يجب أن تخسر كثيرا لتدرك أنك لست خاسرا، أنت تتعلم و تفوز".

وقال بدر الغيثي إنه من المتوقع حدوث سيناريوهات "مجنونة" بين الفريق الإسباني ونظيره الإنجليزي في مباراة النهائي الحاسمة.

من جانبه، يتوقع الإعلامي المعروف حفيظ دراجي فوز فريق ريال مدريد قائلا "فرق بين من يملك روح الريال ومن يعتقد بأنه فاز على الريال قبل الأوان".

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي بعد مرة أولى عام 1981 عندما فاز الفريق الإنجليزي بهدف وحيد لألن كينيدي. وللمفارقة، كانت تلك المباراة النهائية الاخيرة التي يخسرها ريال مدريد في دوري الابطال بصيغتها السابقة والحالية، إذ بلغ النهائي بعدها سبع مرات في عام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 الى 2016 ثم 2018 وفاز بها جميعها.