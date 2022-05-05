دورة مدريد: التونسية أنس جابر تتأهل إلى النهائي الأكبر في مسيرتها

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية، بتأهلها إلى المباراة القمة في دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، بفوزها الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (43) بنتيجة 6-2، 6-3.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها، بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية. وتلعب ابنة الـ27 عامًا في النهائي الثاني لها هذا العام مع السويسرية جيل تيخمان، أو الأميركية جيسيكا بيغولا اللتين تلتقيان لاحقًا.

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا، محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات تواليًا.

وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميًا سابقًا، وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

وما زالت التونسية، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

وهذا النهائي السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق العام الحالي وذاتها في العام الفائت، شيكاغو 2021 وموسكو 2018.

ديوكوفيتش-موراي لن تحصل

لدى الرجال، حيث تعتبر إحدى دورات الماسترز، لن تتجدد المنافسة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا وأندي موراي للمرة السابعة والثلاثين في مسيرتيهما والاولى منذ خمسة أعوام، بعد انسحاب البريطاني من مباراتهما في الدور ثمن النهائي بسبب المرض. وغرّد الحساب الرسمي للدورة على تويتر "للأسف، لن يتمكن أندي موراي من اللعب بسبب المرض".

وتواجه اللاعبان 36 مرة، آخرها في نهائي دورة الدوحة في كانون الثاني/يناير 2017 عندما عزز ديوكوفيتش سجله ضد المصنف أول عالميًا سابقًا الى 25-11، بينها 5-1 على الملاعب الترابية.

وكان موراي (78 عالميًا راهنًا) الذي يلعب بقطع معدنية في وركه منذ عام 2019، إثر جراحتين أبعدتاه لفترة عن المنافسات، يشارك ببطاقة دعوة في مدريد وفاز في أول مباراتين على الملاعب الترابية منذ خمس سنوات وتحديدًا منذ رولان غاروس 2017، أولها على العائد الآخر النمسوي دومينيك تيم ومن ثم الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 16 عالميًا.

وسيواجه ديوكوفيتش في ربع النهائي البولندي هوبرت هوركاش (14) الفائز على الصربي دوشان لايوفيتش (77) 7-5، 6-3. وعبر الروسي أندري روبليف المصنف ثامنًا عالميًا الى ربع النهائي بفوزه على البريطاني دانيال ايفانز 7-6 (9/7)، 7-5 ليضرب موعدًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس او البلغاري غريغور ديميتروف.