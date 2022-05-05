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اليابان

فيديو | مسابقة لبكاء الرضع في اليابان

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بقلم:  يورونيوز
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مسابقة أقوى صراخ للأطفال في اليابان
مسابقة أقوى صراخ للأطفال في اليابان   -   حقوق النشر  ُEuronews / JPNHK

تنظم مدينة تسورووكا اليابانية في مقاطعة ياماغاتا مسابقة فريدة من نوعها، اسمها "مسابقة بكاء الرضع"، عشية يوم الأطفال، وهي عطلة وطنية يحتفى بها في كل 5 أيار/مايو على مستوى البلاد. 

والنشاط يعتبر ثقافياً في المدينة، وهو يقام سنوياً في مزارات دينية غالباً، حيث ترفع الصلوات طلباً لصحة جيدة للأطفال. 

وفي هذا اليوم، يقول البعض إن هناك اعتقاداً شعبياً في اليابان مفاده أن بكاء الأطفال يبعد المحن. 

ويفوز بالمسابقة الطفل الذي يبدأ أولاً الكباء بشدة. 

ويقول أحد الآباء الذين يشاركون في النشاط "لقد بدأ طفلي يبكي فوراً. آمل في أن يكبر ابني بصحة جيدة ويعيش حياة تملأها السعادة". 

وفي أول أيام المسابقة، شارك 60 رضيعاً.

المصادر الإضافية • يوروفيجن