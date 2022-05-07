وسم "القبض على أحمد شادي".. تعدى على مسن وهدد أسرته بالقتل في الدقهلية

تصدر وسم "القبض على أحمد شادي" منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعديه على رجل مسن بسلاح أبيض في وضح النهار بأحد شوارع دكرنس بمحافظة الدقهلية، شمال شرق الدلتا بمصر.

وأظهر الفيديو، الذي رصدته كاميرات المراقبة، رجلا مسنا يقف على فى الشارع ويتجه إليه شخص آخر يمسك فى يده سلاحا أبيضا ويقوم بالتعدي عليه أمام الجميع.

وانتشر فيديو الواقعة بسرعة بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بالقبض على المتهم، معربين عن استيائهم مما وصفوه بـ"البلطجة".

ودعا أحمد السلطات المصرية بحماية عائلة الضحية من الجاني الذي تسبب بحالة من الرعب والخوف.

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أن عائلة وسكان القرية نقلوا الضحية إلى إحدة المستشفيات القريبة حيث تلقى الإسعافات الضرورية إثر تعرضه لجرح قطعي نافذ بإحدى الكليتين، فضلا عن جرج بالرقبة.

وقالت الأجهزة الأمنية إنها تقوم بفحص المقطع المتداول وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من التحقيق وتحديد هوية المجنى عليه والشخص مرتكب الواقعة.